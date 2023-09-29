Россиян призвали покинуть Крым

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Гражданам Российской Федерации, гражданскими, которые находятся в захваченном Крыму, следует немедленно покинуть полуостров, потому что сделать это одновременно тысячам людей, когда начнутся бои, не удастся. Об этом в четверг, 28 сентября, заявила вице-премьер, министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук.

Она подчеркнула, что «обычно все неприятное случается вдруг» и люди могут оказаться в ситуации, когда ехать нужно будет немедленно.

«Когда упадет Крымский мост, а это вопрос времени, это очевидно, когда будет перерезан сухопутный коридор, когда начнутся наземные бои на полуострове, что они будут делать?» – отметила Верещук.

Верещук подчеркнула, что тысячам гражданских быстро покинуть полуостров не удастся – с перерезанными путями, когда вокруг будут бои.

«Поэтому обращаюсь к россиянам, которые незаконно находятся на полуострове. Пребывание в украинском Крыму для вас опасно. Езжайте. Не будьте легкомысленны», – добавила она.