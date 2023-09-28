США хотят по-быстрому сформировать миссию наблюдателей по Карабаху

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Соединенные Штаты выступают за скорейшее формирование международной мониторинговой миссии для Карабаха. Об этом сообщил на регулярном брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

«Я бы подтвердил, что применительно к Карабаху в целом мы считаем важным сохранение режима прекращения огня, удовлетворение гуманитарных потребностей, а также скорейшее создание независимой международной миссии, которая бы обеспечила транспарентность. Для нас это приоритет в работе над текущей ситуацией <…>», заявил американский дипломат.

По его словам, США работают над реализацией этих предложений с зарубежными союзниками и партнерами. «Мы совершенно серьезно говорим о международной миссии», – заверил Миллер, когда его попросили уточнить, прилагает ли Вашингтон искренние усилия к отправке наблюдателей в Карабах. «Мы работаем с союзниками и партнерами над тем, чтобы определить лучший механизм для реализации этого [замысла]», – сказал официальный представитель внешнеполитического ведомства США.

Как он признал, пока еще не решены вопросы о том, «под эгидой чего была бы запущена эта миссия, кто бы принимал участие» в ее работе, каким бы в точности был ее мандат. «Все это обсуждается», – уточнил Миллер.