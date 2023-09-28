СНБ Турции: Пусть к миру в регионе проходит через признание суверенитета Азербайджана

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Пусть к устойчивому миру в регионе Южного Кавказа проходит через безоговорочное признание территориальной целостности Азербайджана всеми сторонами, в частности Арменией.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшего под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.

В СНБ также призвали выполнить все взятые на себя обязательства, направленные на улучшение благосостояния всех стран региона, пишет «Анадолу».

Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и устойчивого мира в регионе, говорится в заявлении.