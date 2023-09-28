Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным |
Россиян призвали покинуть Крым |
Минобороны Азербайджана обновило список погибших в ходе антитеррористических мероприятий в Карабахе |
СНБ Турции: Пусть к миру в регионе проходит через признание суверенитета Азербайджана |
Мехрибан Алиева взяла под контроль подготовку к похоронам Пашаевой |
«Выполняйте свои обязательства!» В ООН прозвучал призыв к Армении (фото) |
В Ливане полиция разогнала армян, напавших на азербайджанское посольство |
Чернышевский: С Зангезурским коридором все будет в порядке (видео) |
Амирбеков: Покинувшие Азербайджан армяне смогут вернуться обратно |
Главное Политика

СНБ Турции: Пусть к миру в регионе проходит через признание суверенитета Азербайджана

СНБ Турции: Пусть к миру в регионе проходит через признание суверенитета Азербайджана

Пусть к устойчивому миру в регионе Южного Кавказа проходит через безоговорочное признание территориальной целостности Азербайджана всеми сторонами, в частности Арменией.

Об этом говорится в заявлении по итогам заседания Совета национальной безопасности (СНБ) Турции, прошедшего под председательством президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Анкаре.

В СНБ также призвали выполнить все взятые на себя обязательства, направленные на улучшение благосостояния всех стран региона, пишет «Анадолу».

Турция продолжит прилагать усилия для достижения справедливого и устойчивого мира в регионе, говорится в заявлении.

Теги:
Из этой рубрики
Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным
Политика

Блинкен допустил встречу Байдена с Путиным

2023/09/29, 00:46
Гафарова: Ни одно государство не потерпит незаконного военного присутствия на своей территории
Политика

Гафарова: Ни одно государство не потерпит незаконного военного присутствия на своей территории

2023/09/28, 23:56
США хотят по-быстрому сформировать миссию наблюдателей по Карабаху
Политика

США хотят по-быстрому сформировать миссию наблюдателей по Карабаху

2023/09/28, 23:22
СНБ Турции: Пусть к миру в регионе проходит через признание суверенитета Азербайджана
Политика

СНБ Турции: Пусть к миру в регионе проходит через признание суверенитета Азербайджана

2023/09/28, 22:47
"Выполняйте свои обязательства!" В ООН прозвучал призыв к Армении (фото)
Политика

«Выполняйте свои обязательства!» В ООН прозвучал призыв к Армении (фото)

2023/09/28, 22:38
Байрамов проинформировал британского госминистра о ситуации в регионе
Политика

Байрамов проинформировал британского госминистра о ситуации в регионе

2023/09/28, 20:59
Посол: Никто не собирается силой открывать сообщение с Нахчываном
Политика

Посол: Никто не собирается силой открывать сообщение с Нахчываном

2023/09/28, 20:41
Зардушт Ализаде: Армяне думали, что в силах изменить международные законы
Политика

Зардушт Ализаде: Армяне думали, что в силах изменить международные законы

2023/09/28, 17:22
Американская дипломатия, «армянское радио» и «французский поцелуй»
Важно

Американская дипломатия, «армянское радио» и «французский поцелуй»

2023/09/28, 15:53