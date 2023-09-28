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Мустафаев: Китай – один из основных торговых партнеров Азербайджана

Мустафаев: Китай - один из основных торговых партнеров Азербайджана

Китай является одним из основных экономических и торговых партнеров Азербайджана.

Об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на мероприятии в Баку, посвященном 74-й годовщине образования Китайской Народной Республики.

«Благодарим дружественную Китайскую Народную Республику за постоянную поддержку суверенитета, территориальной целостности и независимости нашей страны. Азербайджан, в свою очередь, постоянно поддерживает политику единого Китая», – отметил Мустафаев.

По его словам, в 2022 году объем торгового оборота между двумя странами увеличился на более чем 21 процент, до 2,2 млрд долларов США, и эта положительная динамика сохраняется и в текущем году. С января по июль взаимная торговля выросла на более чем 41 процент, до 1,6 млрд долларов. Азербайджан является крупнейшим торговым партнером Китая на Южном Кавказе. В Китае действует торговое представительство страны. В начале этого года в Китае состоялась церемония открытия 4-го по счету Торгового дома Азербайджана, отметил он.

Он добавил, что успешно продолжается сотрудничество в транспортно-транзитной сфере.

«Создание современной транспортной инфраструктуры входит в число приоритетов Азербайджана. В Азербайджане реализован ряд крупномасштабных проектов по развитию транспортной инфраструктуры, повышению транзитного потенциала. В результате этого Азербайджан стал главным транспортным узлом региона. Транспортные коридоры, соединяющие Европу с Азией и проходящие по территории Азербайджана, созданная инфраструктура, Бакинский морской порт, железнодорожная линия Баку-Тбилиси-Карс и другие проекты обеспечивают кратчайшие транспортные маршруты для грузоперевозок из Китая в Европу и обратно. В свою очередь Алятская свободная экономическая зона очень благоприятна с точки зрения логистики, транспорта. Все эти проекты выступают важными элементами проекта «Один пояс и одна дорога», инициированного главой Китая. Азербайджан, расположенный на большом Шелковом пути, был одной из первых стран, официально поддержавших эту инициативу. Конечно, с освобождением азербайджанских земель от оккупации в регионе открылись большие перспективы для восстановления транспортно-коммуникационных связей», – сказал он.

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