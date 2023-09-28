США направили на Южный Кавказ спецгруппу для координации гумпомощи

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США сообщают, что направили Группу реагирования на бедствия (Disaster Assistance Response Team) на Южный Кавказ для координации гуманитарной помощи.

Об этом заявила глава Агентства США по международному развитию (USAID) Саманта Пауэр.

“Сегодня я объявляю, что Агентство США по международному развитию направило Группу реагирования на бедствия в регион Южного Кавказа для координации гуманитарной помощи США. Группа реагирования оценит ситуацию, определит приоритетные потребности для увеличения помощи и будет работать с партнерами для оказания срочно необходимой помощи”, – сказал Пауэр.