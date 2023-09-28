Посол: Никто не собирается силой открывать сообщение с Нахчываном

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Баку хочет обеспечить автомобильное и железнодорожное сообщение с Нахчываном через Сюникскую область Армении, но не будет с этой целью направлять туда войска, заявил Reuters посол Азербайджана в Великобритании Элин Сулейманов.

Сулейманов, комментируя ситуацию, отметил, что открытие транспортных коридоров в Нахчыван очень важно для Баку, поскольку это сделает регион «более процветающим». В то же время он исключил силовой вариант.

«Никто не собирается ничего открывать силой. Это противоречит нашим целям. Никто не собирается размещать там войска, мы не собираемся вторгаться [в Армению]», — подчеркнул дипломат.