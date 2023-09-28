Теванян: Пашинян портит отношения с Ираном и Россией взамен на защиту Турции

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Никол Пашинян продолжает преднамеренно сеять вражду между Арменией и Россией – опасные последствия ратификации Римского статута. Об этом написал на своей странице в Facebook руководитель блока « Мать Армения», член Национального комитета Андраник Теванян.

Он, в частности, отметил:

«Пашинян преднамеренно портит наши отношения с Ираном и Россией, ожидая взамен защиты своей власти и личности от Турции.

Одним из предусмотренных шагов по порче отношений с Россией является процесс ратификации николовским правительством Римского статута.

В условиях острого конфликта между Западом и Россией шаг, предпринятый против президента РФ, может привести к весьма отрицательным последствиям и окончательно разрушить нашу систему безопасности».