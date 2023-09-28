Азербайджан нарастил экспорт газа в Турцию

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Азербайджан в январе-июле 2023 года экспортировал в Турцию 6 млрд 64,18 млн кубометров газа с месторождения Шах-Дениз, что на 17,5% выше показателя аналогичного периода прошлого года, отмечается в данных Совета по регулированию энергорынка Турции (EPDK).

Согласно данным Совета, в июле 2023 года экспорт азербайджанского газа в Турцию составил 883,52 млн кубометров (+24,44% по сравнению с июлем 2022г). На долю Азербайджана за этот период пришлось 29,1% всех поставок газа в Турцию и 34,7% от поставок трубопроводного газа.

В целом, в июле Азербайджан занял второе место по объемам поставок газа в Турцию. На первом месте – Россия, на долю которой пришлось 54,9% всех поставок, на третьем – Алжир (16%). В июле поставки осуществлялись только из трех стран (Азербайджан, Россия – трубопроводами, Алжир – СПГ).