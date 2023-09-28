Депутаты ММ обсудят 2 октября 18 вопросов

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Обнародованы дата и повестка первого заседания осенней сессии Милли Меджлиса.

Как сообщили в отделе прессы и связей с общественностью Милли Меджлиса, в повестку дня заседания, которое пройдет 2 октября, включено 18 вопросов:

1. Проект постановления Милли Меджлиса Азербайджана о плане законодательной работы осенней сессии Милли Меджлиса Азербайджана 2023 года;

2. Законопроект об утверждении Соглашения между Азербайджаном и Словацкой Республикой об устранении двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и предотвращении уклонения от налога;

3. Законопроект об утверждении Соглашения между Правительством Азербайджана и Правительством Грузии о сотрудничестве в оборонной сфере;

4. Законопроект об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджана и Секретариатом Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран (Секретариат ТюркПА) о размещении;

5. Законопроект об утверждении Протокола о внесении изменений в Соглашение между Правительством Азербайджана и Правительством Республики Узбекистан о создании азербайджано-узбекского инвестиционного фонда;

6. Законопроект о присоединении к Одиннадцатому дополнительному протоколу Всемирного почтового союза;

7. Законопроект о присоединении к Третьему дополнительному протоколу Общего регламента Всемирного почтового союза;

8. Законопроект о присоединении ко Всеобщей почтовой конвенции и Заключительному протоколу Всемирной почтовой конвенции;

9. Законопроект о присоединении к Соглашению о почтовых платежных услугах и Заключительному протоколу Соглашения о почтовых платежных услугах;

10. Законопроект о присоединении к Протоколу о внесении изменений в Конвенцию о преступлениях и некоторых иных деяниях, совершенных на борту воздушного судна;

11. Законопроект об утверждении Документа 1986 года о внесении изменений в Устав Международной организации труда;

12. Законопроект об утверждении Кодекса о конкуренции Азербайджана (первое чтение);

13. Проект Закона «Об энергетике» (первое чтение);

14. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджана «О лицензиях и разрешениях» (первое чтение);

15. Законопроект о внесении изменений в Гражданский процессуальный кодекс, Кодекс об административных проступках, законы Азербайджана «О нотариате» и «Об административном производстве» (первое чтение);

16. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджана «О полиции» (первое чтение);

17. Законопроект о внесении изменений в Положение о прохождении службы в органах внутренних дел Азербайджана, утвержденный Законом Азербайджана от 29 июня 2001 года номер 168-IIQ (первое чтение);

18. Законопроект о внесении изменений в Закон Азербайджана «О профессиональном образовании» (первое чтение).