Президент Алиев распорядился о проведении юбилея Зии Буниятова

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Президент Ильхам Алиев подписал Распоряжение о проведении 100-летнего юбилея академика Зии Буниятова. Об этом сообщает «Азертадж».

Согласно Распоряжению, Национальной Академии наук Азербайджана поручено подготовить и реализовать план мероприятий, связанных со 100-летним юбилеем академика Зии Буниятова, Кабинету Министров – решить вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

В Распоряжении отмечается, что в декабре 2023 года исполняется 100-летие со дня рождения действительного члена Национальной Академии наук Азербайджана, выдающегося историка и ученого-востоковеда, известного общественного деятеля, доктора исторических наук, профессора, лауреата Государственной премии, заслуженного деятеля науки, Героя Советского Союза Зии Муса оглу Буниятова.