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В Азербайджане пациентам будут выдавать бесплатные препараты

В Азербайджане пациентам будут выдавать бесплатные препараты

По статистике, первое место в Азербайджане занимают пациенты, страдающие гипертонией. Со следующего года первоначально планируется обеспечить бесплатными медикаментами больных, находящихся на амбулаторном лечении этого заболевания.

Об этом сообщила руководитель департамента урегулирования медицинских претензий Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Наргиз Агаева.

По ее словам, соответствующие предложения уже направлены в Кабмин.

«В предложениях в первом списке идут гипертоники. Во время амбулаторного лечения им планируется выдавать лекарства от гипертонии. На следующем этапе на основании статистических данных будет рассмотрен вопрос обеспечения медикаментами пациентов, страдающих заболеваниями желудочно-кишечного тракта, эпилепсией, дыхательной системы и т. д.», – отметила Н.Агаева.

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