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Токаев заявил об отсутствии опасений по территориальным притязаниям со стороны России

Токаев заявил об отсутствии опасений по территориальным притязаниям со стороны России

Казахстан не имеет каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России.

Об этом заявил на пресс-конференции президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после переговоров с канцлером Германии Олафом Шольцем, передает ТАСС.

«Каких-либо опасений в отношении территориальных притязаний со стороны России у нас не имеется, мы поддерживаем регулярные дружеские контакты на двусторонней основе, а также в рамках соответствующих интеграционных объединений», – подчеркнул Токаев.

Он напомнил, что граница между Казахстаном и Россией была в свое время делимитирована и «в значительной степени демаркирована, подтверждена и ратифицирована парламентами двух стран».

Казахстанский лидер подчеркнул, что «у нас [России и Казахстана] есть традиции сотрудничества, это торговля и гуманитарные связи. Подписан договор в 2013 году о союзнических отношениях между нашими странами».

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