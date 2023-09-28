Армяне попросили у Азербайджана помощь для выезда из Карабаха

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От представителей армянских жителей Карабахского региона Азербайджана поступило обращение о выделении соответствующих транспортных средств для перевозки гражданских лиц из Ханкенди в Армению.

Как сообщили в министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана, эти автомобили будут использоваться для перевозки мирных жителей, проживающих в Ханкенди и близлежащих районах, не имеющих собственных автомобилей.

Просьба была воспринята положительно и 28 сентября по дороге Агдам-Аскеран-Ханкенди было отправлено 30 автобусов.