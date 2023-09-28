Прошли первые слушания по импичменту Байдену (видео) |
Президент Алиев распорядился о проведении юбилея Зии Буниятова |
Россия предупредила Армению |
Американская дипломатия, «армянское радио» и «французский поцелуй» |
Кремль отреагировал на роспуск «арцаха» |
Кремль заявил, что власти Армении «чрезвычайно враждебны» по отношению к России |
Суд в Баку арестовал Варданяна на 4 месяца |
Игры в сепаратизм закончены! |
Служба госбезопасности: Рубену Варданяну предъявлено обвинение в финансировании терроризма |
Главное Мир

Кремль отреагировал на роспуск «арцаха»

Кремль отреагировал на роспуск "арцаха"

В Кремле «приняли к сведению заявление о прекращении существования Нагорного Карабаха и внимательно отслеживают ситуацию», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы принимаем во внимание, внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям, многие люди сейчас изъявляют желание перейти на сторону Армении, им оказывается, всем желающих оказывается поддержка», – заявил Песков.

Теги:
Из этой рубрики
Прошли первые слушания по импичменту Байдену (видео)
Мир

Прошли первые слушания по импичменту Байдену (видео)

2023/09/28, 18:45
При взрыве в Ташкенте повреждено около 600 квартир (обновлено, видео)
Мир

При взрыве в Ташкенте повреждено около 600 квартир (обновлено, видео)

2023/09/28, 18:12
При взрыве в Стамбуле погиб один человек (видео)
Мир

При взрыве в Стамбуле погиб один человек (видео)

2023/09/28, 18:04
Кахраманмараш снова тряхнуло
Мир

Кахраманмараш снова тряхнуло

2023/09/28, 17:47
Россия предупредила Армению
Мир

Россия предупредила Армению

2023/09/28, 17:11
Токаев заявил об отсутствии опасений по территориальным притязаниям со стороны России
Мир

Токаев заявил об отсутствии опасений по территориальным притязаниям со стороны России

2023/09/28, 17:00
Токаев отказался поддерживать Россию
Мир

Токаев отказался поддерживать Россию

2023/09/28, 16:27
Умер Майкл Гэмбон
Мир

Умер Майкл Гэмбон

2023/09/28, 15:54
В WhatsApp появится искусственный интеллект
Мир

В WhatsApp появится искусственный интеллект

2023/09/28, 14:52