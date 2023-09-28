Кремль отреагировал на роспуск «арцаха»

1365 Просмотров

В Кремле «приняли к сведению заявление о прекращении существования Нагорного Карабаха и внимательно отслеживают ситуацию», заявил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Мы принимаем во внимание, внимательно отслеживаем ситуацию, прежде всего, конечно, гуманитарный аспект, он наиболее важен. Наши миротворцы продолжают оказывать содействие людям, многие люди сейчас изъявляют желание перейти на сторону Армении, им оказывается, всем желающих оказывается поддержка», – заявил Песков.