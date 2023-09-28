Сурков предрек России, США и Европе объединение в «Великий Север»

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Россия, США и Европа в будущем объединятся в «Великий Север» — «триединый северный геополитический кластер», заявил бывший вице-премьер, экс-замглавы администрации президента Владислав Сурков в статье для «Актуальных комментариев». По его словам, все участники «этого процесса еще переживут трагические трансформации», после которых «начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта».

Сурков отмечает, что подобный союз мог быть создан в начале нулевых, но «был упущен» из-за отказа США «от вступления России в НАТО». Экс-помощник российского президента аргументировал отказ «страхом, что внутри нового контура безопасности Москва сможет оспаривать гегемонию Вашингтона и перехватывать рычаги влияния на “младших” членов альянса».

«Дважды такие предложения не делаются. США продолжают жить своими хроническими фобиями и маниями. ЕС пока не самостоятелен, оставаясь расширенной версией Бизонии (неофи­ци­аль­ное назва­ние объ­еди­не­ния американской и британской зон ок­ку­па­ции Гер­ма­нии по­сле Второй ми­ро­вой вой­ны в 1947—1948 годах)», — рассуждает Сурков.

Экс-замглавы администрации президента уверен, что совместное будущее России, США и Европы «предопределено общими корнями». «Предчувствие Севера уже обозначилось в активизации использования термина “глобальный Юг”. А юга ведь без севера не бывает», — отметил он.

Сурков добавил, что когда-то понятие «глобальный Юг» было синонимом Запада, однако «не прижилось», и теперь наметились контуры, которые «несут совсем другой смысл»: «ложное выпадет в осадок, растворение и Запада, и Востока в Великом Севере».

«Все участники этого процесса переживают и не раз еще переживут трагические трансформации, пока не начнут подходить друг другу для совместного исторического проекта. <…> Общее будущее предопределено общими корнями. Три крупнейшие северные цивилизации, русская, европейская и американская, в своем политическом развитии черпают вдохновение в образе Pax Romana (Римской империи)», — пишет политтехнолог.

Шагом к объединению России, США и Европы в некий геополитический триумвират, по его мнению, должна стать победа первой в украинском конфликте — это «изменит и нашу страну, и Запад», убежден бывший помощник президента. По выражению Суркова, победа «явится новым шагом к интеграции Великого Севера, где наша страна будет выступать как солидер глобального триумвирата».

Сроков, когда это произойдет, экс-чиновник администрации не указал, однако отметил, что «триединый северный геополитический кластер» родится «нескоро» и «не в нашу смену».