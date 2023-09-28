МИД Азербайджана отметил боль Армении из-за рухнувшего сепаратистского режима

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Мы решительно осуждаем заявление Министерства иностранных дел Армении от 27 сентября 2023 года, которое открыто искажает и вводит в заблуждение международное сообщество относительно 44-дневной войны и мер, принятых после войны.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в ответ на высказывания МИД Армении.

Подчеркивается, что Министерство иностранных дел Армении в этом заявлении распространяет фальшивые нарративы, прямо отрицая свою ответственность за более чем 30-летнюю военную агрессию и оккупацию территорий Азербайджана, массовые убийства и преступления против человечности, совершенные против Азербайджана.

«Война Азербайджана против оккупации и агрессии Армении всегда была справедливой войной, и антитеррористические меры Азербайджана, принятые в сентябре этого года, законно свели на нет угрозу, исходящую от незаконных армянских вооруженных сил, которые дислоцируются в Азербайджане в явное нарушение всех норм и принципов международного права.

Более того, вопреки лжи МИД Армении и в отличие от самой Армении, Азербайджан никогда не нападал на мирных армян.

Что касается безосновательных заявлений о нежелании урегулировать ситуацию политико-дипломатическими средствами, мы хотели бы напомнить армянской стороне, как эта страна торпедировала все мирные усилия не только в течение 30 лет оккупации, но и в постконфликтный период.

В то время как 21 сентября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что прямой угрозы гражданскому населению нет, распространение МИД Армении информации о том, что происходит «этническая чистка» местных армян, ясно демонстрирует, насколько непоследовательной и ложной является политика и нарратив Армении.

Мы вновь заявляем, что Азербайджан не имеет никакого отношения к решению местных армян Карабахского региона Азербайджана переехать в Армению или любую другую страну. Мы готовы создать им условия для лучшей жизни, чем те, в которых они были заложниками военной хунты, созданной Арменией. Азербайджан полон решимости реинтегрировать жителей Армении в качестве равноправных граждан, и Конституция, национальное законодательство Азербайджана и принятые нами международные обязательства обеспечивают прочную основу для достижения этой цели.

Мы действительно понимаем, как больно Армении видеть, как сепаратистский режим, установленный на территориях Азербайджана, рушится и исчезает на ее глазах, но сейчас для них было бы лучше сосредоточиться на построении мира и доверия с Азербайджаном, основанных на уважении территориальной целостности и суверенитета как на словах, так и на деле», – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.