В пробах, взятых с поверхностных вод в Союдлю, содержание тяжелых металлов превышает норму

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В пробах, взятых с поверхностных вод в Союдлю, содержание тяжелых металлов превышает норму.

Об этом на встрече с жителями села Союдлю Гядабейского района сказал министр экологии и природных ресурсов Мухтар Бабаев, передает АПА.

По его словам, в селе Союдлю в 18 точках с поверхностных вод взяты пробы, и установлено, что жесткость и мутность, а также содержание тяжелых металлов превышают норму.

Он отметил, что в одной точке содержание цианида составило 0,013 при норме 0,005.

«Также в 32 точках были взяты пробы почвы. Все показатели были в пределах нормы, однако тяжелые металлы характеризуются высокими показателями. В пробах, взятых в сточных водах за пределами предприятия, тяжелые металлы также превышают норму», – отметил глава Комиссии.

М.Бабаев добавил, что по итогам мониторинга, проведенного компанией «Micon», для добывающей компании подготовлен документ рекомендательного характера, а государственным структурам представлены рекомендации для принятия контрольных мер и устранения проблем.