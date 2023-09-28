Тофиг Зульфугаров: Будет суд по примеру Нюренбергского процесса

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Будет суд по примеру Нюренбергского процесса. Об этом Minval.az заявил экс-министр иностранных дел Азербайджана Тофиг Зульфугаров, комментируя арест армянских террористов.

Напомним, что вчера, 27 сентября, азербайджанские пограничники задержали олигарха Рубена Варданяна, который отказался от российского гражданства и приехал в Ханкенди, чтобы влиться в политику и поддержать армянских сепаратистов.

По словам Тофига Зульфугарова, процессы будут развиваться следующим образом: задерживаются лица, причастные к военным преступлениям, им предъявляются обвинения в соответствии с азербайджанским законодательством, далее, они предстают перед судом.

«Мне кажется, что это будет не отдельный суд, а будет рассмотрение наподобие Нюренбергского процесса, где будет осуждена идеология Цехакронизма, которая, по сути, является фашисткой, и которая идеологически обосновала проект «Миацум», его дальнейшую реализацию, в том числе и тотальные этнические чистки. Поэтому эта идеология должна быть публично осуждена с привлечением международных юристов», – считает Зульфугаров.

По его словам, мы должны понимать, что это не только агрессивные действия против нас, это и реализация их идеологии, господствующей в Армении и в ее диаспоре.

«Это повод вынести на суд эту идеологию. И этот суд будет политической точкой над проектом всей их жизни. Практический демонтаж этой системы проходит перед нашими глазами, мы видим, что, проиграв все, они пытаются обмануть мировое сообщество, назвав происходящее «геноцидом»», – добавил он.

Он добавил, что сейчас армяне таким образом попытаются добыть для себя билет на Запад.

«Они там будут выступать в качестве борцов и жертв, попытаются надеть на себя маску многострадального народа, но при этом мало кто из них останется в самой Армении. Вторая задача, она откровенна проглядывается: они хотят свести все к невозможности мирного сосуществования армянина и азербайджанца. Поэтому армяне уклонились от процесса реинтеграции, и сделали все, чтобы он не состоялся», – подчеркнул он.

По его словам, какая-то часть армян останется в Карабахе, а Азербайджан настойчиво будет требовать, чтобы Армения выполнила свои международные обязательства по вопросам прав человека, включая и права национальных меньшинств.

«Как минимум вопрос изгнания азербайджанцев с Западного Азербайджана, из Зангезура и Гейча махалы, не уйдет с повестки дня. Поэтому я думаю, что это конец одного этапа и начало нового. Скорее всего, они продолжат конфликт с нами, но в другой форме, в виде несуществующего «геноцида»», – добавил он.

Говоря о возможности амнистии, эксперт сказал, что амнистия может быть только после решения суда.

«Без решения суда, где определяется степень виновности, амнистии априори быть не может. Мы должны сначала дождаться результатов суда, признания их виновными, и только после этого, при необходимости, можно рассматривать вопрос амнистии», – подчеркнул он.

По мнению Зульфугарова, следующей целью Азербайджана будет обеспечение бесперебойной связи с Нахчываном.

«Обеспечение условий для коммуникаций и развития нашей экономики, а также выработка норм взаимодействия на основании принципов и норм международного права. В частности, мы должны провести делимитацию и демаркацию границ, которые должны быть признаны обеими сторонами. Процесс это долгий, поэтому какое-то время у нас будет условная граница»,- сказал он.

Касаясь вопроса о наблюдательной миссии в Карабахе, Зульфугаров отметил, что речь идет о взаимодействии с управлением Комиссариата по делам в беженцев ООН, которое было заложено в 2020 году.

«Азербайджан осуществляет свои обязательства. Это не наблюдательная миссия, просто Азербайджан, как член ООН, будет взаимодействовать с этой организацией. Поэтому УВКБ ООН работало с нами весь период», – резюмировал он.

Ниджат Гаджиев