Байрамов проинформировал Юри Ким о переговорах по реинтеграции армянских жителей

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Министр иностранных дел Джейхун Байрамов принял находящуюся с визитом в Азербайджане в качестве исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Юри Ким.

В ходе встречи была обсуждена текущая ситуация в регионе после антитеррористических мер Азербайджана, а также вопросы гуманитарной помощи.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что прекращение присутствия незаконных армянских вооруженных формирований, которые являются главной угрозой в регионе, будет служить миру и стабильности.

Противоположная сторона была проинформирована о процессе разоружения, мерах, осуществляемых нашей страной для удовлетворения нужд армянских жителей, а также о переговорах по реинтеграции армянских жителей.

Было доведено до сведения, что продолжающаяся клеветническая кампания против Азербайджана не имеет никаких оснований, Азербайджан не представляет никакой угрозы для армянских жителей. Было заявлено, что обвинения в адрес Азербайджана беспочвенны, и для доказательства этого мы готовы организовать визит органов ООН под руководством резидента-координатора ООН в нашей стране в Карабахский регион Азербайджана.

Министр Джейхун Байрамов отметил, что, несмотря на все усилия, предпринимаемые нашей страной через привлеченных международных партнеров, армянская сторона продолжает препятствовать мирному процессу. Было подчеркнуто, что Азербайджан заинтересован в мирном процессе с Арменией на основе взаимного уважения территориальной целостности и суверенитета.

На встрече стороны также обменялись мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.