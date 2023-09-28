Игры в сепаратизм закончены!

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Процесс капитуляции в Карабахе продолжается и доходит до своего логического завершения. В Ханкенди объявлено о роспуске «государственных структур» незаконного режима. Правда, окончательный срок назначен на 1 января 2024 года. К этому моменту предполагается «распустить все «государственные» (здесь и далее кавычки наши — Ред.) учреждения и организации, находящиеся в их ведомственном подчинении», а жителям Карабаха советуют «ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской Республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе».

Это тот случай, когда победу Азербайджана подтверждает армянская сторона. Понятно, что восстановление суверенитета Азербайджана над Карабахом менее всего зависело от «указов» Самвела Шахраманяна, который просто решил доиграть свою роль «президента» никем не признанного «государства» до конца. Но сам факт прилюдной капитуляции незаконной хунты говорит о многом. В Ханкенди даже не пытаются играть в «миацум» и «государственность» и намекать на возможный реванш.

По совести говоря, такой указ о самороспуске и начале реальной реинтеграции должен был последовать еще утром 10 ноября, когда всем думающим аналитикам было понятно, что проект «миацума» и марионеточных структур в Ханкенди провалился. Но армянская сторона постаралась затянуть агонию почти что на три года. Более того, в течение всех этих трех лет шла подготовка к реваншу, устраивались провокации, наконец, предпринимались попытки развязать диверсионно-террористическую войну. Это и потребовало проведения локальных антитеррористических мероприятий. И теперь распускать хунту и передавать все под власть Азербайджана приходится на «пожарных скоростях».

Теоретически есть риск, что до 1 января 2024 года сепаратисты еще могут попытаться что-то предпринять и попытаться сорвать процесс. Тем более что ранее армянская сторона не раз проделывала нечто подобное. Но для таких игр нужна самая малость — силовые рычаги, пусть даже и нелегальные. А их ни у ереванских реваншистов, ни у их ханкендинских марионеток не осталось. Армия Азербайджана постаралась. Что же до попыток развязать диверсионную войну, то можно вспомнить, чем они закончились в лесах Ходжавенда еще в декабре 2020 года. Неслучайно, что при возвращении Азербайджану сел Сус и Забух в Лачинском районе, несмотря на громкие обещания, никакой «партизанской войны» никто не начал. Здесь уже хорошо знают профессионализм азербайджанских силовиков.

Возможно, по законам жанра, здесь должны следовать рассуждения, каким образом незаконные структуры власти будут передавать полномочия законным. Подписание здесь каких-то соглашений на бумаге вряд ли получится, но вот что-то решить «в рабочем порядке» уже вполне возможно. Вряд ли командование российских миротворцев станет играть здесь роль «промежуточного звена». РМК не создавал и не создает здесь никаких «военно-гражданских» структур. Миротворцы в последние дни занимались эвакуацией населения, российский медотряд оказывал помощь местным жителям, но в политические процессы не вмешивался. Что было совершенно правильным решением.

Но, учитывая то, что бегство «чиновников» хунты и членов их семей началось еще до антитеррористических мероприятий, скорее всего хунта просто сбежит. Если, конечно, проедет через ППП «Лачин». А значит, азербайджанской стороне придется принимать на себя ответственность и решать насущные проблемы местного населения, не дожидаясь, пока хунта что-то там для себя решит. Что, собственно говоря, и делается сегодня, когда ежедневно сообщается об отправке в Ханкенди десятков тонн гуманитарных грузов, разворачиваются полевые госпитали и т.д. Еще раз подтверждая, что о насущных проблемах карабахских армян сегодня думает только Азербайджан.

Потому что это наша территория и наши граждане.

Нурани, обозреватель