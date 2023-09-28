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На дороге Шуша-Лачин перевернулся автомобиль РМК с топливом, сгорели два автомобиля армян

На дороге Шуша-Лачин перевернулся автомобиль РМК с топливом, сгорели два автомобиля армян

На автомобильной дороге Шуша-Лачин перевернулся принадлежащий российским миротворцам автомобиль с топливом, сгорели два автомобиля местных жителей армянского происхождения.

Об этом сообщили в МЧС Азербайджана.

На горячую линию «112» МЧС Азербайджана поступила информация о возгорании автомобиля на участке автодороги Шуша-Лачин, проходящем вблизи села Туршсу Шушинского района.

Были задействованы силы Шушинского районного пожарного отряда Государственной противопожарной службы МЧС. В ходе оценки оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что 8-тонный бензовоз КамАЗ, принадлежащий миротворческому контингенту РФ, перевернулся на обочине дороги, в результате чего возник пожар.

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