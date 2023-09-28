Служба госбезопасности: Рубену Варданяну предъявлено обвинение в финансировании терроризма

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Рубен Варданян привлечен к ответственности в качестве обвиняемого.

Об этом говорится в информации Службы государственной безопасности Азербайджана.

На основании собранных доказательств выявлены основательные подозрения в преступных деяниях Варданяна Рубена Карленовича 1968 года рождения, являющегося в настоящее время гражданином Республики Армения, в соответствии со статьями 214-1 (финансирование терроризма), 279.3 (участие в создании и деятельности вооруженных формирований или групп, не предусмотренных законодательством) и 318.1 (Организация незаконного прибытия иностранца или лица без гражданства в Азербайджанскую Республику) Уголовного кодекса Азербайджана.

Согласно выдвинутому против него обвинению установлено, что Рубен Варданян, будучи иностранным гражданином, в целях совершения террористическо-провокационных действий в сентябре 2022 года незаконно пересек государственную границу Азербайджанской Республики в обход контрольно-пропускных пунктов, въехал на территорию временного размещения российских миротворцев в Карабахском экономическом районе Азербайджана, на указанной территории принимал участие в формировании и деятельности вооруженных формирований, не предусмотренных законодательством Азербайджана, а также участвовал в снабжении оружием, боеприпасами, взрывчатыми веществами, военной техникой и армейскими принадлежностями этих незаконных воинских формирований, которые совершали атаки на управления, организации и отдельных лиц, что приводило к гибели людей и другим тяжелым последствиям.

Кроме того, Варданян принимал участие в финансировании терроризма, выделяя денежные средства на организацию террористической деятельности указанных незаконных вооруженных формирований. За совершенные незаконные действия Рубен Варданян был задержан 27 сентября 2023 года и привлечен к уголовной ответственности в качестве обвиняемого, в его отношении решением суда избрана мера пресечения в виде ареста. По уголовному делу продолжаются следственно-оперативные мероприятия.