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Минобороны публикует новый список конфискованного в Карабахе оружия и боеприпасов

Минобороны публикует новый список конфискованного в Карабахе оружия и боеприпасов

19:52 Информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 28 сентября.

ОРУЖИЕ
1. Cтрелковое оружие – 1151
2. Гранатометы – 84
3. Пушки и гаубицы – 16
4. Минометы – 39
5. Противотанковое вооружение – 22
6. Вооружение ПВО – 132

TEХНИКА
1. Бронетехника – 18
2. Автомобильная техника – 120
3. Прицепы – 21
4. Вспомогательная техника – 5

БОЕПРИПАСЫ
1. Ракеты – 984
2. Пушечные и гаубичные снаряды – 2722
3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627
4. Минометные снаряды – 6653
5. Гранаты – 2266
6. Ручные гранаты – 1368
7. Патроны – 652842
8. Другие боеприпасы – 2132

ПРИБОРЫ
1. Оптические приборы – 216
2. Другие приборы – 31

СНАРЯЖЕНИЕ
1. Средства индивидуальной экипировки – 677
2. Установки для различных видов оружия – 8
3. Другие средства экипировки – 2076

***

10:34 Минобороны Азербайджана опубликовало новый список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября.

1. Стрелковое оружие и гранатометы – 1132
2. Артиллерийские орудия – 61
3. Средства ПВО – 235
4. Боеприпасы – 434295
5. Снаряжение и принадлежности – 2732
6. Оптические и другие приборы – 231
7. Бронетехника – 26
8. Автомобильная техника – 125
9. Прицеп – 21

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