Минобороны публикует новый список конфискованного в Карабахе оружия и боеприпасов

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19:52 Информация о боевой технике, оружии и боеприпасах, конфискованных после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 18:00 28 сентября.

ОРУЖИЕ

1. Cтрелковое оружие – 1151

2. Гранатометы – 84

3. Пушки и гаубицы – 16

4. Минометы – 39

5. Противотанковое вооружение – 22

6. Вооружение ПВО – 132

TEХНИКА

1. Бронетехника – 18

2. Автомобильная техника – 120

3. Прицепы – 21

4. Вспомогательная техника – 5

БОЕПРИПАСЫ

1. Ракеты – 984

2. Пушечные и гаубичные снаряды – 2722

3. Зенитно-артиллерийские снаряды – 2627

4. Минометные снаряды – 6653

5. Гранаты – 2266

6. Ручные гранаты – 1368

7. Патроны – 652842

8. Другие боеприпасы – 2132

ПРИБОРЫ

1. Оптические приборы – 216

2. Другие приборы – 31

СНАРЯЖЕНИЕ

1. Средства индивидуальной экипировки – 677

2. Установки для различных видов оружия – 8

3. Другие средства экипировки – 2076

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10:34 Минобороны Азербайджана опубликовало новый список боевой техники, оружия и боеприпасов, конфискованных в Карабахском регионе после завершения локальных антитеррористических мероприятий в Карабахском регионе Азербайджана, по состоянию на 10:00 28 сентября.

1. Стрелковое оружие и гранатометы – 1132

2. Артиллерийские орудия – 61

3. Средства ПВО – 235

4. Боеприпасы – 434295

5. Снаряжение и принадлежности – 2732

6. Оптические и другие приборы – 231

7. Бронетехника – 26

8. Автомобильная техника – 125

9. Прицеп – 21