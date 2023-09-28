При взрыве в Ташкенте повреждено около 600 квартир (обновлено, видео)

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18:12 В Ташкенте около 600 квартир в 26 многоэтажных домах, а также одна школа и два детских сада получили повреждения в результате взрыва и пожара на промышленном складе, сообщила в четверг пресс-служба хокимията (администрации) города.

«В 592 квартирах в 26 многоэтажных домах, восьми офисах бытового обслуживания, одной школе и двух зданиях детсада повреждены фасады, оконные рамы и крыши», – говорится в сообщении.

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09:00 Сегодня ночью в центре Ташкента, недалеко от таможенного склада ташкентского аэропорта, произошел мощный взрыв. Взрывная волна ощущалась в 30 километрах от эпицентра.

По предварительным данным, взрыв случился около трех часов ночи в районе таможенного склада ташкентского аэропорта. В окрестных жилых домах выбило стекла. Начался пожар. Огонь сразу охватил большую площадь.

В Ташкенте в Республиканский центр экстренной медицинской помощи после взрыва поступили около 30 человек.