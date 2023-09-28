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«Вагнеровцы» вновь появились под Бахмутом

«Вагнеровцы» вновь появились под Бахмутом

Бойцы российской частной военной компании «Вагнер», признанной в мире преступной организацией, снова появились на территории Восточной группировки войск. Об этом 27 сентября в комментарии «РБК-Украина» сказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш.

По его словам, сейчас часть наемников перезаключает контракты с минобороны страны-агрессора РФ и возвращается в Украину из Беларуси, где расформируют их лагеря. По данным Евлаша, там было около 8 тыс. вагнеровцев. Сейчас часть из этих боевиков уехала в Африку, а часть возвращается на восток Украины для участия в боевых действиях.

Он отметил, что речь идет об остатках этого формирования – около 500 человек, которых российское командование планирует привлечь к боевым действиям.

«Однако существенной угрозы, такой, как раньше, они нести не будут, поскольку нет их главного предводителя [Евгения] Пригожина. Эти люди действительно являются одними из самых подготовленных в российской армии, однако «геймченджером» они не станут», – подытожил Евлаш.

Также эту информацию подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины «Бабель». Бойцы ЧВК «Вагнер» появились под Бахмутом, это отдельные бойцы или бывшие вагнеровцы, подписавшие контракт с минобороны РФ, отметили в ГУР.

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