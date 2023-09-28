Эксперт: Стремление Запада ввести наблюдателей в Карабах – вмешательство в дела Азербайджана

124 Просмотров

Настойчивое желание США и других стран Запада ввести своих наблюдателей в Карабахский экономический район является прямым вмешательством во внутренние дела Азербайджана. Об этом заявил генеральный директор Каспийского института стратегический исследований (Россия), главный редактор журнала «Национальная оборона», политический аналитик Игорь Коротченко.

«Они хотят сделать Баку заложником своих оценок и поддержать деструктивную деятельность остатков сепаратистов в регионе, проигравших военным путем, но сохраняющих некие иллюзии возможности изменить ситуацию. Хикмет Гаджиев озвучил в интервью Reuters национальные интересы Азербайджана, и позиция Баку, я полагаю, будет полностью поддержана Россией. Ни Россия, ни Азербайджан категорически не заинтересованы в присутствии в регионе Южного Кавказа иностранных разведывательно-подрывных миссий под прикрытием якобы дипломатических и гуманитарных задач. То же самое касается военных контингентов из Евросоюза и США», – приводит «Вестник Кавказа» его слова.

«Баку действует абсолютно ответственно. В регионе, кстати говоря, находятся российские миротворцы, которые продолжают выполнять свои функции и задачи прозрачно, ясно и в соответствии со стремлением провести мирную и спокойную интеграцию карабахских армян в правовое и политическое пространство Азербайджана. Если какая-то часть сепаратистов и населения, поддерживающего сепаратистские лозунги, добровольно изъявило желание покинуть Карабахский экономический район, это их собственное решение», – добавил Игорь Коротченко.

«Мы видим ответственное отношение азербайджанских органов правопорядка. Оказывается гуманитарная помощь, вплоть до предоставления топлива, одеял, продовольствия даже тем, кто покидает территорию Азербайджана. Все это осуществляется исключительно в доброжелательном режиме со стороны азербайджанских властей. Поэтому подчеркну еще раз, что сформулированные Хикметом Гаджиевым тезисы железобетонно отвечают нормам международного права и преследуют отстаивание национальных интересов Азербайджана», – обратил внимание политический аналитик.

Эксперт также отметил отсутствие перспектив действительного давления Запада на Азербайджан. «Страны, куда поступает азербайджанский газ через «Южный газовый коридор» – Италия, Греция, Венгрия, Болгария – не позволят создать антиазербайджанский таран в Евросоюзе. Венгрия точно заблокирует любые попытки протащить антиазербайджанские резолюции, тем более включить какие-то механизмы санкций, преследующие только задачи оказать политическое давление на Баку. Да, Франция настроена против Азербайджана, США по-прежнему ведут политику двойных стандартов, в Брюсселе есть определенные крикуны – но у коллективного Запада нет готовности заставлять Азербайджан как-то менять свои подходы к отстаиванию национального суверенитета и территориальной целостности», – заявил он.

«Отдельные враждебные выходки, попытки оказывать политическое давление будут иметь место. Но ситуация на земле такова, что сколько резолюций ни принимай, уже не изменить произошедшее: менее чем за сутки проведения антитеррористических мероприятий их основные задачи были решены. Создалась новая реальность. Можно топать ногами, грозить кулаками, но практически больше ничего они сделать не могут», – заключил Игорь Коротченко.