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Канадский премьер выступит с извинениями за приглашение украинского эсэсовца в парламент

Канадский премьер выступит с извинениями за приглашение украинского эсэсовца в парламент

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился после чествования нациста в парламенте страны. Он подчеркнул, что подобное является чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста. Кроме того, Трюдо сообщил, что скоро выступит с извинениями перед гражданами и всем миром за приглашение украинского эсэсовца в парламент.

«В ближайшее время я выступлю с обращением к палате (общин) перед канадцами, перед еврейским народом здесь и по всему миру, а также украинцами, чтобы принести безоговорочные извинения парламента за то, что случилось», — сказал Трюдо.

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