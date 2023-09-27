Канадский премьер выступит с извинениями за приглашение украинского эсэсовца в парламент

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Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился после чествования нациста в парламенте страны. Он подчеркнул, что подобное является чудовищным надругательством над памятью жертв Холокоста. Кроме того, Трюдо сообщил, что скоро выступит с извинениями перед гражданами и всем миром за приглашение украинского эсэсовца в парламент.

«В ближайшее время я выступлю с обращением к палате (общин) перед канадцами, перед еврейским народом здесь и по всему миру, а также украинцами, чтобы принести безоговорочные извинения парламента за то, что случилось», — сказал Трюдо.