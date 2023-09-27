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Сабина Алиева обвинила Армению в негативной пропагандистской кампании

Сабина Алиева обвинила Армению в негативной пропагандистской кампании

Азербайджан – одна из стран, которые больше всего страдают от дезинформации в мире.

Об этом заявила уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на международной конференции «Защита и продвижение прав человека в контексте новых вызовов в современных обществах», посвященной 25-летию Аппарата Народного Защитника (Омбудсмена) Молдовы. Ее слова приводит «Репорт».

Омбудсмен отметила, что политика ненависти, проводимая военно-политическим руководством Армении на протяжении многих лет, создала серьезную угрозу миру и стала причиной нарушения прав человека. Было также доведено до сведения, что в результате своей политики против Азербайджана, основанной на национальной ненависти, власти Армении постоянно ведут в социальных сетях негативную пропагандистскую кампанию, насаждающую чувство вражды между народами.

Было подчеркнуто, что институт омбудсмена неоднократно призывал международные институты принять меры по предотвращению политики Армении по пропаганде ненависти к азербайджанцам на этнической почве, доклады, обращения и заявления были направлены соответствующим международным организациям, профильным институтам, омбудсменам зарубежных стран, и национальные правозащитные учреждения.

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