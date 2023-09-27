Кандидат в мэры Еревана жаждет смены власти в Армении

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Сменить власть в Армении возможно, и оппозиция должна этим воспользоваться.

Об этом заявил кандидат в мэры Еревана Айк Марутян, которого цитирует «Спутник».

Акции неповиновения, проходящие сейчас в столице, естественны, но смена власти должна происходить только путем выборов, заявил в ходе прямого эфира экс-градоначальник.

Он напомнил, что его партия «Национальный прогресс» обратилась к трем другим оппозиционным силам, предложив им объединиться вокруг него с целью сменить власть в столице. Блок «Мать Армения» и партия «Общественный голос» откликнулись, но с определенными условиями.