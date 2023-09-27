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Саперы нейтрализовали в Карабахе мины-ловушки (фото, видео)

Саперы нейтрализовали в Карабахе мины-ловушки (фото, видео)

Инженерно-сапёрные подразделения азербайджанской армии принимают меры по очистке от мин и неразорвавшихся боеприпасов территории в Карабахском регионе.

Об этом сообщает Минобороны Азербайджана.

Значительное количество противопехотных, противотанковых мин и неразорвавшихся боеприпасов, обнаруженных на дороге Гозлукёрпю-Гасанли, были обезврежены с соблюдением мер безопасности.

Кроме того, наши подразделения обезвреживают взрывные устройства и мины-ловушки, обнаруженные на территории.

Мероприятия по разминированию территорий продолжаются.

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