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Амирбеков: Антитеррористические меры были направлены на легитимные военные цели

Амирбеков: Антитеррористические меры были направлены на легитимные военные цели

Антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные ВС Азербайджана в Карабахском регионе, были направлены исключительно на легитимные военные цели армянских вооруженных формирований.

Об этом заявил представитель президента Азербайджана по особым поручениям посол Эльчин Амирбеков.

По его словам, которые приводит BBC News, в ходе этих мероприятий прилагались всяческие усилия для избежания жертв среди гражданского населения Карабаха.

«Они были реализованы молниеносно, продлились менее суток. Мероприятия были направлены на легитимные военные цели армянских вооруженных формирований на территории Азербайджана», – заявил Амирбеков.

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