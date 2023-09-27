По ТАР доставлено более 27,5 млрд кубометров газа

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С начала ввода в коммерческую эксплуатацию по Трансадриатическому трубопроводу (TAP) было поставлено более 27,5 миллиарда кубометров природного газа.

Об этом сказал управляющий директор по Трансадриатическому газопроводу Лука Скьепатти в ходе энергетического саммита в Италии.

Он отметил, что свыше 23 миллиардов кубометров из этого объема было экспортировано в Италию.

«В 2022 году по TAP в Италию было транспортировано около 10 миллиардов кубометров газа. Таким образом, TAP стал вторым по величине поставщиком газа в страну. В прошлом году TAP удовлетворил примерно 15 процентов внутреннего потребления газа в Италии. После завершения первого этапа текущего рыночного теста TAP запустил первую фазу расширения, которая предусматривает дополнительную мощность примерно в 1,2 миллиарда кубических метров в год, доступную, начиная с 2026 года», – добавил Лука Скьепатти.