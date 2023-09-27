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Главное Экономика

США продлили действие ограничений против российских авиакомпаний

США продлили действие ограничений против российских авиакомпаний

Министерство торговли США на 180 дней продлило действие экспортных ограничений в отношении российских авиакомпаний «Аэрофлот», Utair и Azur Air.

Об этом говорится в уведомлениях ведомства, размещенных в Федеральном реестре – сборнике официальных документов американского правительства.

В них помощник министра торговли США Мэтью Аксельрод заявил, что удовлетворяет запросы о «продлении действия распоряжения о временном отказе» в предоставлении экспортных привилегий в отношении трех российских авиакомпаний. Решение вступает в силу немедленно и продлевает действие ограничений на 180 дней. Ранее они уже продлевались 3 октября 2022 года и 29 марта 2023 года. Сами рестрикции были введены 7 апреля 2022 года.

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