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Рубен Варданян в наручниках доставлен в Баку

Рубен Варданян в наручниках доставлен в Баку

27 сентября в результате бдительности военнослужащих Государственной пограничной службы Рубен Варданян, 1968 года рождения, незаконно въехавший в страну и работавший в должности так называемого «государственного министра Нагорно-Карабахской Республики», был задержан на ППП «Лачин» при движении из Азербайджана в направлении Армении.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы.

Варданяна доставили в Баку в сопровождении сотрудников Сил быстрого реагирования Государственной пограничной службы.

Задержанный передан соответствующим государственным органам для принятия соответствующего решения.

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