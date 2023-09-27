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Мурад Дадашов – «Минвалу»: Все ждут настоящего фильма о Карабахе

Мурад Дадашов – «Минвалу»: Все ждут настоящего фильма о Карабахе

Последние три-четыре года мы наблюдаем победу справедливости над злом, очень долгим злом – длиною в 30 лет. Эту победу мы одержали благодаря действиям главы государства и нашей доблестной армии. Мы вдруг поняли, что, даже соблюдая все нормы международного права, мы можем быть очень уязвимы, и никто нам в этой жизни не поможет, кроме нас самих.

Об этом сказал в беседе с корреспондентом Minval.az сказал Мурад Дадашов, генеральный директор Xəzər TV, комментируя в День памяти и великой скорби идею создания фильмов и передач об Отечественной войне, которые донесли бы до всего мира правду об армяно-азербайджанском конфликте.

«Раны еще очень свежи. Телевизионщики и киношники, конечно же, занимаются этим вопросом по горячим следам. Да, больно, горько… Но все же это вопрос очень серьезного навыка и понимания ситуации. Я знаю, что все ждут настоящего фильма о Карабахе, я тоже его жду вместе со всей зрительской аудиторией. Но тем не менее считаю, что к вопросу съемок нужно подходить очень аккуратно. Телевизионные каналы держат руку на пульсе темы второй Карабахской войны, семей наших шехидов и раненых на фронте, мы находимся в постоянном контакте с людьми, освещаем их жизнь и быт, общаемся с их детьми, приглашаем на разные мероприятия. Общение с ними – вопрос тонкий и щепетильный, и мы держим эту тему под контролем. Совсем другое дело – канонические работы – большой фильм, пьеса, опера или балет на тему войны и победы. Всего этого на данный момент нет, но работа в этом направлении уже ведется, и очень серьезная», – сказал гендиректор.

По его словам, фильм, который расскажет правду о войне в Карабахе и нашей позиции, должен быть очень аккуратным, ювелирным, можно сказать, потому что мировая общественность сейчас под давлением лоббистских и других авторитетных организаций может просто заблокировать нашу картину, и Азербайджане ничего не получит.

«Я очень рад, что и Минкультуры, и Фонд Гейдара Алиева, и прочие структуры держат этот вопрос под очень чутким контролем. Понимаете, сейчас мы – совсем другая страна, мы -стран-победитель, и потому в каждом своем поступке, в каждом высказывании мы должны учитывать эту позицию, ибо наши враги сидят и ждут, чтобы мы отступились, ошиблись. Насколько корректно мы себя поведем в Карабахской экономической зоне, особенно в момент, когда этнические армяне уезжают, а мы именно так себя и ведем (доказательством чему служит масса отснятого видеоматериала), настолько Азербайджан обезопасит себя от нападок со стороны и необходимости оправдываться и искать выход из положения. Как вы видите, в мире этот процесс преподносится определенными силами как «этническая чистка». И я призываю своих коллег быть очень аккуратными в вопросе размещения видеоматериалов. Не ведитесь на популистские истории, не подходите к вопросу только на эмоциях», – сказал Мурад Дадашов.

Яна Мадатова

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