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МИД Азербайджана ответил Верховному комиссару ООН по правам человека

МИД Азербайджана ответил Верховному комиссару ООН по правам человека

Мы учли мнения Верховного комиссара ООН по правам человека Фолкера Тюрка.

Об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, отвечая на вопрос местных СМИ относительно высказываний Верховного комиссара ООН по правам человека Фолкера Тюрка о ситуации в регионе.

По его словам, все шаги, предпринятые Азербайджаном по восстановлению территориальной целостности и суверенитета, в том числе, последние 24-часовые антитеррористические локальные операции были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

«В рамках осуществляемых мероприятий Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения и гражданских объектов. Несмотря на лишение прав азербайджанцев, которые подверглись массовым убийствам во время почти 30-летней военной оккупации Армении, Азербайджан всегда был привержен защите прав всех этнических меньшинств на своей территории, в том числе армян. Руководство Азербайджана неоднократно заявляло об этом устно. К сожалению, до сих пор никто не призвал защитить права почти миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе, их право на безопасное и достойное возвращение. Несмотря на помощь Азербайджана в поиске без вести пропавших лиц после 44-дневной войны и после антитеррористических мероприятий, мы не наблюдаем того же внимания и чуткости к почти 4 тысячам пропавших без вести азербайджанцев», – отметил Гаджизаде.

«Надеемся, что призывы Верховного комиссара провести прозрачное расследование для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности с точки зрения прав жертв, и наказании людей, виновных в Ходжалинском геноциде, будут всерьез восприняты международным сообществом, которое игнорирует призывы Азербайджана по наказанию лиц, виновных в Ходжалинском геноциде, других массовых убийствах и преступлениях против человечности за почти 30 летний период. Мы также надеемся, что Армения, следуя этому призыву представителя ООН, не будет отрицать права азербайджанцев, массово изгнанных с нынешней территории этой страны, и создаст условия для диалога с целью обеспечения их права на возвращение в свои дома», – отметил представитель МИД.

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