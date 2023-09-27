МИД Азербайджана ответил Верховному комиссару ООН по правам человека

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Мы учли мнения Верховного комиссара ООН по правам человека Фолкера Тюрка.

Об этом пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде сказал, отвечая на вопрос местных СМИ относительно высказываний Верховного комиссара ООН по правам человека Фолкера Тюрка о ситуации в регионе.

По его словам, все шаги, предпринятые Азербайджаном по восстановлению территориальной целостности и суверенитета, в том числе, последние 24-часовые антитеррористические локальные операции были проведены в полном соответствии с нормами и принципами международного права.

«В рамках осуществляемых мероприятий Азербайджан всегда был привержен защите гражданского населения и гражданских объектов. Несмотря на лишение прав азербайджанцев, которые подверглись массовым убийствам во время почти 30-летней военной оккупации Армении, Азербайджан всегда был привержен защите прав всех этнических меньшинств на своей территории, в том числе армян. Руководство Азербайджана неоднократно заявляло об этом устно. К сожалению, до сих пор никто не призвал защитить права почти миллиона азербайджанских беженцев и вынужденных переселенцев, в том числе, их право на безопасное и достойное возвращение. Несмотря на помощь Азербайджана в поиске без вести пропавших лиц после 44-дневной войны и после антитеррористических мероприятий, мы не наблюдаем того же внимания и чуткости к почти 4 тысячам пропавших без вести азербайджанцев», – отметил Гаджизаде.

«Надеемся, что призывы Верховного комиссара провести прозрачное расследование для решения вопроса о привлечении виновных к ответственности с точки зрения прав жертв, и наказании людей, виновных в Ходжалинском геноциде, будут всерьез восприняты международным сообществом, которое игнорирует призывы Азербайджана по наказанию лиц, виновных в Ходжалинском геноциде, других массовых убийствах и преступлениях против человечности за почти 30 летний период. Мы также надеемся, что Армения, следуя этому призыву представителя ООН, не будет отрицать права азербайджанцев, массово изгнанных с нынешней территории этой страны, и создаст условия для диалога с целью обеспечения их права на возвращение в свои дома», – отметил представитель МИД.