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Хикмет Гаджиев: Азербайджан никого не заставляет покидать Карабах

Хикмет Гаджиев: Азербайджан никого не заставляет покидать Карабах

Азербайджан никого не заставляет покидать Карабах.

Об этом изданию DW заявил помощник президента Азербайджана – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмет Гаджиев.

Хикмет Гаджиев отверг заявления об «этнической чистке». По его словам, покинуть Карабах личное решение жителей, а Азербайджан обеспечивает безопасность армян Карабах и их свободный отъезд в Армению.

Помощник президента добавил, что антитеррористические мероприятия в Карабахе не были нацелены против гражданского населения и инфраструктуры.

«Мы находимся в контакте с местными жителями, представителями на земле и стараемся регулировать гуманитарную ситуацию на земле», – сказал Гаджиев.

Помощник президента также прокомментировал слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о том, что международные наблюдатели могут посетить Карабах только с разрешения Азербайджана:

«Азербайджану нечего скрывать. В данный момент мы находится в контакте с бакинским офисом ООН, некоторые их представители и эксперты имеют доступ. Азербайджан обеспечивает равные права армянам Карабаха, мы провели два раунда переговоров с их представителями».

Хикмет Гаджиев также отметил, что Азербайджан всегда был против геополитического соревнования в регионе. Все должны приложить усилия для установления мира в регионе. Азербайджан и Армения могут стать гораздо ближе к миру между странами».

 

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