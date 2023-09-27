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Эрдоган доволен фиаско Менендеса

Эрдоган доволен фиаско Менендеса

Шансы Турции на приобретение истребителей F-16 возросли после того, как сенатор Боб Менендес ушел с поста председателя сенатского комитета по международным отношениям, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, передает AP.

Менендес, старший сенатор-демократ от Нью-Джерси, был ярым противником продажи я Турции истребителей. На прошлой неделе он отказался от влиятельной должности после того, как федеральные власти обвинили его в незаконном получении наличных денег и золота в обмен на помощь правительству Египта и деловым партнерам Нью-Джерси.

«Одной из наших самых важных проблем, связанных с F-16, была деятельность сенатора США Боба Менендеса против нашей страны», — заявил Эрдоган.

«Уход Менендеса дает нам преимущество, но проблема F-16 – это не вопрос, который зависит только от Менендеса», – добавил Эрдоган.

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Эрдоган доволен фиаско Менендеса
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