Легенда мирового футбола Андрей Шевченко стал советником Зеленского

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Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить легенду украинского футбола Андрея Шевченко внештатным советником. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

«Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)», – сказано в документе.

Андрей Шевченко – один из самых известных футболистов в истории Украины.

Он был игроком «Милана» и «Челси» – известных европейских клубов, напоминает РБК. Шевченко несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, завоевывал Кубок Чемпионов и Суперкубок Европы.

Также украинский спортсмен является обладателем «Золотого мяча» и становился лучшим нападающим УЕФА в 2006 году.