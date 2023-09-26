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Легенда мирового футбола Андрей Шевченко стал советником Зеленского

Легенда мирового футбола Андрей Шевченко стал советником Зеленского

Президент Украины Владимир Зеленский решил назначить легенду украинского футбола Андрея Шевченко внештатным советником. Об этом говорится в соответствующем указе главы государства.

«Назначить Шевченко Андрея Николаевича советником президента Украины (вне штата)», – сказано в документе.

Андрей Шевченко – один из самых известных футболистов в истории Украины.

Он был игроком «Милана» и «Челси» – известных европейских клубов, напоминает РБК. Шевченко несколько раз становился лучшим бомбардиром чемпионата Италии, завоевывал Кубок Чемпионов и Суперкубок Европы.

Также украинский спортсмен является обладателем «Золотого мяча» и становился лучшим нападающим УЕФА в 2006 году.

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