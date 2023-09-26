При взрыве в Карабахе погибли 68 человек (обновлено) |
Мехрибан Алиева почтила память шехидов |
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти |
Азербайджан устами Алиева готов допустить наблюдателей ООН в Карабах |
Гаджизаде напомнил миру о доброй воле Азербайджана по отношению к армянам |
Эрдоган констатировал укрепление связей с Баку |
Эрдоган: Отношение Азербайджана к карабахским армянам выше всяких похвал |
Гасанов провел телефонный разговор с замминистра обороны США |
Президент Алиев поделился публикацией по случаю Дня Памяти |
Главное Общество

Азербайджанские полицейские и медики вызволили из беды армян (фото, видео)

Азербайджанские полицейские и медики вызволили из беды армян (фото, видео)

Азербайджанская полиция и медики оказали помощь жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

Сотрудники полиции, несущие службу на территории, обнаружили припаркованный на обочине дороги автомобиль, в котором находились жители армянского происхождения. Полицейские выяснили, что этим лицам стало плохо, после чего они незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики оказали армянским жителям Карабаха необходимую помощь, затем последние продолжили движение в направлении Горуса.

Теги:
Из этой рубрики
При взрыве в Карабахе погибли 68 человек (обновлено)
Общество

При взрыве в Карабахе погибли 68 человек (обновлено)

2023/09/27, 00:49
Мехрибан Алиева почтила память шехидов
Общество

Мехрибан Алиева почтила память шехидов

2023/09/27, 00:12
Сотрудник полиции стал жертвой ДТП в поселке Гала
Общество

Сотрудник полиции стал жертвой ДТП в поселке Гала

2023/09/27, 00:06
Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти
Общество

Сегодня в Азербайджане отмечается День памяти

2023/09/27, 00:03
Заявление дорожной полиции в связи с Днем памяти
Общество

Заявление дорожной полиции в связи с Днем памяти

2023/09/26, 23:52
Азербайджанские полицейские и медики вызволили из беды армян (фото, видео)
Общество

Азербайджанские полицейские и медики вызволили из беды армян (фото, видео)

2023/09/26, 23:18
Президент Алиев поделился публикацией по случаю Дня Памяти
Общество

Президент Алиев поделился публикацией по случаю Дня Памяти

2023/09/26, 21:11
Силы МЧС Азербайджана потушили пожар вблизи Ханкенди (обновлено, фото, видео)
Общество

Силы МЧС Азербайджана потушили пожар вблизи Ханкенди (обновлено, фото, видео)

2023/09/26, 21:03
Азербайджанские пограничники раздают воду и сладости армянам (обновлено, видео)
Общество

Азербайджанские пограничники раздают воду и сладости армянам (обновлено, видео)

2023/09/26, 20:54