Азербайджанские полицейские и медики вызволили из беды армян (фото, видео)

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Азербайджанская полиция и медики оказали помощь жителям армянского происхождения Карабахского региона Азербайджана.

Сотрудники полиции, несущие службу на территории, обнаружили припаркованный на обочине дороги автомобиль, в котором находились жители армянского происхождения. Полицейские выяснили, что этим лицам стало плохо, после чего они незамедлительно вызвали бригаду скорой помощи.

Прибывшие медики оказали армянским жителям Карабаха необходимую помощь, затем последние продолжили движение в направлении Горуса.