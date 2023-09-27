Зеленский: Санкций против России недостаточно – будет больше

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Санкций против России недостаточно, поэтому Украина будет больше действовать против нее. Об этом говорится в заявлении президента Украины Владимира Зеленского.

По его словам, на Ставке был отдельный содержательный доклад разведки по ситуации в российском ВПК.

«Четко видим, какие направления давления на Россию должны быть усилены, чтобы террористические возможности не росли. Санкций недостаточно – будет больше», – говорится в заявлении.

Также Зеленский добавил, что будет больше украинских действий против России. «Пока будет продолжаться агрессия России, должны ощущаться и потери России», – сказал президент.