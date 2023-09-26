Эрдоган констатировал укрепление связей с Баку

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Тремя новыми договорами мы еще больше укрепили наши связи с Азербайджаном.

Об этом говорится в заявлении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдоган после очередного заседания Кабинета Министров страны.

Эрдоган отметил особое и стратегическое значение Нахчывана для Турции из-за его географического положения.

«В 2020 году мы заложили фундамент газопровода Ыгдыр-Нахчыван. Мы укрепили наши отношения тремя новыми контрактами, подписанными вчера в области энергетики и жилищного строительства», – заявил турецкий лидер.