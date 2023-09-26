Суд отклонил жалобы Навального по 19-летнему заключению

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции отклонил апелляционные жалобы защиты Алексея Навального на приговор по делу об экстремистском сообществе. По этому делу политику грозит до 19 лет колонии особого режима. Об этом сообщает российское пропагандистское информагентство «Интерфакс».

«В остальном оставить приговор Московского городского суда от 4 августа 2023 года без изменений, апелляционные жалобы без удовлетворения», – говорится в определении суда.

Однако суд внес некоторые изменения в приговор Навальному: убрал из мотивировочной части формулировки «особо опасный рецидивист», но юридических последствий это изменение не имеет.

Адвокаты пояснили, что, учитывая решение апелляционной инстанции, срок 19-летнего приговора Навальному, который теперь вступил в силу, истечет 2 декабря 2038 года. В ближайшее время Навального отвезут в колонию.

Московский городской суд 4 августа вместе с предварительным наказанием приговорил Навального к 19 годам лишения свободы в колонии особого режима как особо опасному рецидивисту.