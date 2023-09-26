Гаджизаде напомнил миру о доброй воле Азербайджана по отношению к армянам |
Эрдоган констатировал укрепление связей с Баку |
Эрдоган: Отношение Азербайджана к карабахским армянам выше всяких похвал |
Гасанов провел телефонный разговор с замминистра обороны США |
Президент Алиев поделился публикацией по случаю Дня Памяти |
Состояние Пашаевой остается умеренно стабильным (обновлено) |
Азербайджан озабочен деятельностью Армянской АЭС |
Администрация президента Азербайджана: Еще 2 автомобиля с топливом направлены в Ханкенди (обновлено, фото) |
Напавшему на посольство Азербайджана в Иране грозит самое строгое наказание |
Главное Политика

Эрдоган: Отношение Азербайджана к карабахским армянам выше всяких похвал

Эрдоган: Отношение Азербайджана к карабахским армянам выше всяких похвал

Отношение Азербайджана к армянам в Карабахе, несмотря на всю боль, которую азербайджанцы испытали за 30 лет, выше всяких похвал.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета Министров страны.

«Мы гордимся успехами азербайджанской армии. Да помилует Аллах души наших братьев-шехидов, желаю исцеления раненым», – заявил Эрдоган.

При этом он поведал о региональных проектах.

«Мы надеемся, что Армения не поддастся внешним провокациям. Мы хотим создать процветающий регион с совместными проектами, которые будут включать и Иран. Друзья Турции всегда в выигрыше, а враги – проигрывают. Мы ищем пути расширения круга наших друзей», – отметил турецкий лидер.

Он отметил, что претензии некоторых государств, годами пользовавшихся неурегулированностью конфликта, основаны на клевете.

«Благополучие и стабильность армянского народа проходят через мир и сотрудничество, а не через вражду с соседними народами. Турция будет вносить свой вклад в установление постоянного мира в регионе. Надеюсь, в ближайшее время мы реализуем Зангезурский коридор через Нахчыван. Мы хотим превратить наш регион в бассейн мира посредством совместных проектов, в том числе с нашим соседом Ираном».

Теги:
Из этой рубрики
Франция углубляет отношения с Арменией
Политика

Франция углубляет отношения с Арменией

2023/09/26, 22:45
Гаджизаде напомнил миру о доброй воле Азербайджана по отношению к армянам
Политика

Гаджизаде напомнил миру о доброй воле Азербайджана по отношению к армянам

2023/09/26, 22:27
Эрдоган констатировал укрепление связей с Баку
Политика

Эрдоган констатировал укрепление связей с Баку

2023/09/26, 21:58
Эрдоган: Отношение Азербайджана к карабахским армянам выше всяких похвал
Политика

Эрдоган: Отношение Азербайджана к карабахским армянам выше всяких похвал

2023/09/26, 21:25
Тема Карабаха закрыта – Россия и Запад признали новые реалии
Политика

Тема Карабаха закрыта – Россия и Запад признали новые реалии

2023/09/26, 21:17
Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова
Политика

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил Сердара Бердымухамедова

2023/09/26, 21:01
Плевнелиев поздравил президента Алиева
Политика

Плевнелиев поздравил президента Алиева

2023/09/26, 20:49
Экмеледдин Ихсаноглу поздравил Ильхама Алиева: что известно
Политика

Экмеледдин Ихсаноглу поздравил Ильхама Алиева: что известно

2023/09/26, 20:34
Додик пожелал процветания народу Азербайджана
Политика

Додик пожелал процветания народу Азербайджана

2023/09/26, 18:45