Эрдоган: Отношение Азербайджана к карабахским армянам выше всяких похвал

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Отношение Азербайджана к армянам в Карабахе, несмотря на всю боль, которую азербайджанцы испытали за 30 лет, выше всяких похвал.

Об этом говорится в сегодняшнем заявлении президента Турции Реджеп Тайип Эрдоган после заседания Кабинета Министров страны.

«Мы гордимся успехами азербайджанской армии. Да помилует Аллах души наших братьев-шехидов, желаю исцеления раненым», – заявил Эрдоган.

При этом он поведал о региональных проектах.

«Мы надеемся, что Армения не поддастся внешним провокациям. Мы хотим создать процветающий регион с совместными проектами, которые будут включать и Иран. Друзья Турции всегда в выигрыше, а враги – проигрывают. Мы ищем пути расширения круга наших друзей», – отметил турецкий лидер.

Он отметил, что претензии некоторых государств, годами пользовавшихся неурегулированностью конфликта, основаны на клевете.

«Благополучие и стабильность армянского народа проходят через мир и сотрудничество, а не через вражду с соседними народами. Турция будет вносить свой вклад в установление постоянного мира в регионе. Надеюсь, в ближайшее время мы реализуем Зангезурский коридор через Нахчыван. Мы хотим превратить наш регион в бассейн мира посредством совместных проектов, в том числе с нашим соседом Ираном».