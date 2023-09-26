Тема Карабаха закрыта – Россия и Запад признали новые реалии

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В ходе встречи в Гренаде Баку и Ереван должны публично заявить о признании территориальной целостности и суверенитета друг друга. Об этом говорится в заявлении, распространенном пресс-службой президента Совета ЕС Шарля Мишеля после окончания встречи в Брюсселе между помощником президента Азербайджана – заведующим отделом по вопросам внешней политики администрации президента Хикметом Гаджиевым и секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном.

«Необходимы конкретные действия и решительные компромиссные решения по всем направлениям процесса нормализации. ЕС считает, что и Ереван, и Баку должны использовать возможную встречу в Гранаде, чтобы публично заявить о своей приверженности территориальной целостности и суверенитету друг друга, в соответствии с договоренностями, достигнутыми ранее в Праге и Брюсселе», – подчеркивается в заявлении.

Как сообщается, в ходе брюссельской встречи между Хикметом Гаджиевым и Арменом Григоряном состоялся интенсивный обмен мнениями о встрече лидеров Азербайджана и Армении, которая, как ожидается, пройдет 5 октября в Гранаде в рамках саммита Европейского политического сообщества. Отмечено, что участники встречи подчеркнули общую заинтересованность Армении и Азербайджана в использовании возможной встречи в Гранаде для продолжения усилий по нормализации отношений. В этой связи Армен Григорян и Хикмет Гаджиев приняли участие в переговорах относительно осуществления возможных конкретных шагов, таких, как делимитация границ, безопасность, коммуникации, гуманитарные вопросы и более широкое мирное соглашение на возможной встрече в Гранаде для достижения прогресса в мирном процессе между Арменией и Азербайджаном.

Как свидетельствует заявление пресс-службы ЕС, теперь и в Брюсселе настаивают на взаимном признании не только территориальной целостности, но и суверенитета, то есть, в переводе, принадлежности Карабаха Азербайджану и суверенитета Азербайджана над Карабахом. И это именно та картина, которая сложилась в регионе после отечественной войны 2020 года и локальных антитеррористических мероприятий 20 – 21 сентября. Ещё раньше изменения, происшедшее в регионе после 44-дневной Отечественной войны и локальных антитеррористических мероприятий, признала и подтвердила Россия. Таким образом, и в Москве, и на Западе принимают сложившиеся реалии и не пытаются способствовать армянскому реваншу. Тема Карабаха закрыта, а проект «миацума» бесславно завершен!

Отдел политики Minval.az