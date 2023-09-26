Плевнелиев поздравил президента Алиева

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Президент Республики Болгария в 2012-2017 годах, член Опекунского совета Международного центра Низами Гянджеви Росен Плевнелиев направил поздравление президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

Для меня большая честь поздравить Вас с устойчивой деятельностью, направленной на полное обеспечение суверенитета Азербайджана, его международно признанной территориальной целостности, и достигнутыми историческими успехами.

Полностью поддерживаю и высоко оцениваю Вашу позицию, связанную с процессом реинтеграции проживающих в Карабахе армян, предоставлением гарантий их прав, а также Ваше отношение к различным культурам и религиозным верованиям. Горжусь вниманием и поддержкой, оказываемыми Азербайджаном взаимопониманию между различными этническими и религиозными общинами.

Господин президент, желаю Вам успехом в деятельности, прошу принять заверения в высочайшем уважении и почтении.