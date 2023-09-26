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Состояние Пашаевой остается умеренно стабильным (обновлено)

Состояние Пашаевой остается умеренно стабильным (обновлено)

19:54 Лечение депутата Ганиры Пашаевой продолжается. Об этом сообщили во вторник родственники депутата.

По их словам, которые приводит «Тренд», состояние Ганиры Пашаевой остается умеренно стабильным. Также было отмечено, что в любой момент могут произойти изменения к лучшему.

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19:23 Продолжается лечение депутата Ганиры Пашаевой, госпитализированной 23 сентября в связи с проблемами со здоровьем в отделение интенсивной терапии Центральной клинической больницы.

Вопросы, связанные со здоровьем депутата, с первого дня находятся под контролем первого вице-президента Мехрибан Алиевой.

Сотрудники Фонда Гейдара Алиева находятся в постоянном контакте с врачебным персоналом Центральной клинической больницы и медицинскими специалистами, привлеченными для консультаций из Турции по поручению первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Наряду с турецким врачом, приглашенным в Баку, регулярно проводятся консультации с другими врачами, находящимися в братской стране, в формате видеосвязи.

Во время очередного консилиума была еще раз оценена ситуация со здоровьем Ганиры Пашаевой. Также были прописаны в протоколах лечения новые лекарства, необходимых в условиях интенсивной терапии Центральной клинической больницы.

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