Адиль Керимли: Армяне уничтожили более 1000 исторических памятников и более 60 мечетей |
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Адиль Керимли: Армяне уничтожили более 1000 исторических памятников и более 60 мечетей

Адиль Керимли: Армяне уничтожили более 1000 исторических памятников и более 60 мечетей

В период оккупации азербайджанских территорий было уничтожено более 1000 исторических памятников, более 60 мечетей.

Об этом заявил министр культуры Адиль Керимли на 12-й Конференции министров культуры исламского мира на тему «На пути к обновлению культурной деятельности в исламском мире“ в столице Катара Дохе.

Он отметил, что, несмотря на окончание конфликта, остатки армянских воинских формирований представляли угрозу безопасности и миру на азербайджанских территориях. Так, с ноября 2020 года в результате взрывов мин, установленных армянскими военными формированиями на территориях Азербайджана, погибли более 300 азербайджанцев, большинство из которых – гражданские лица, в том числе журналисты. Поэтому Азербайджан на прошлой неделе принял решение начать локальные антитеррористические мероприятия, и в течение 24 часов добился разоружения незаконных вооруженных формирований, начался процесс реинтеграции армянских жителей Карабахского региона Азербайджана. Правительство Азербайджана оказывает необходимую гуманитарную помощь местным жителям и принимает все необходимые меры для обеспечения безопасного и мирного процесса реинтеграции.

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