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Россияне покидают Севастополь после украинских ударов

Россияне покидают Севастополь после украинских ударов

Несколько дней подряд в аннексированном Россией украинском Крыму слышны звуки взрывов – ВСУ пытаются выгнать россиян с полуострова. В частности, были попадания по штабу Черноморского флота РФ в захваченном Севастополе. Помимо ликвидации захватчиков, удалось также спугнуть российских туристов, сообщает «Обозреватель».

Как передают российские профильные издания, «тревожная обстановка в Севастополе не способствует и без того скудному турпотоку в город». Так, по оценкам представителей турбизнеса Крыма, в местных гостиницах осталось не больше 10% туристов.

С 22 сентября загрузка гостиниц в Севастополе сократилась вдвое. В оккупированных Ялте, Алуште, Судаке и Феодосии ситуация чуть лучше, но также заметно ухудшилась. А вот в Евпаторию, Саки и Николаевку, что на Западном берегу, россияне ехать не хотят – боятся «бавовны».

Те 10% жильцов в гостиницах Севастополя – это преимущественно местные жители. Именно крымчане, как отмечает источник, составляют сейчас основной контингент гостиниц. Однако они, понятное дело, надолго там не задерживаются, поэтому представители крымского турбизнеса ломают голову, как привлечь к себе посетителей и не потерять деньги. Крымчанам предлагают различные выгодные пакеты, чтобы хоть как-то удержать в отелях.

И пока в гостиницах пустует 90% номеров, местные «власти», следуя стандартной инструкции кремлевской пропаганды, уверяют: «паники нет» и «все под контролем».

«Организованные туристы в городе есть, но их немного. Размещены в основном у моря, не в центре Севастополя. К туроператорам туристы, находящиеся на курорте, не обращались. Отели функционируют в обычном режиме, туринфраструктура Севастополя работает штатно. Туроператоры рекомендуют туристам временно не выезжать в центр города и соблюдать меры предосторожности», – заявляет Ассоциация туроператоров России.

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