Эрдоган: Азербайджанская армия проявила гуманизм к мирному населению Карабаха

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Азербайджанская армия бескомпромиссна по отношению к террористам и чрезвычайно сострадательна по отношению к гражданскому населению

Об этом заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, возвращаясь из Нахчывана.

В регион доставляются все необходимые населению материалы и продукты питания. Турция оказала поддержку Азербайджану во время всего процесса»,- отметил Эрдоган.

По словам турецкого лидера, он высказал свою решительную поддержку Азербайджану в своем обращении к участникам Генеральной Ассамблеи ООН на прошлой неделе.

«По итогам антитеррористических мероприятий был усилен суверенитет Азербайджана над всем Карабахом. Что еще более важно, открылось новое окно возможностей для установления постоянного мира и стабильности в регионе после 44-дней защиты Азербайджана своей родины», -сказал президент.

При этом турецкий лидер выразил надежду на то, что Армения проявит сильную волю вместо того, чтобы затягивать процесс.

«Это ожидание я также выразил премьер-министру Армении Николу Пашиняну, с которым разговаривал по телефону 11 сентября. Мы не видим ни одной проблемы, которую нельзя было бы решить, в случае соблюдения территориальной целостности и суверенитета Азербайджана», – сказал Эрдоган.

По мнению турецкого президента, достижение прогресса в азербайджано-армянском процессе также придаст большой импульс и региональной нормализации.

«Мы продолжим работать с Азербайджаном для установления стабильности, мира и процветания на Южном Кавказе. Надеюсь, что визит в Нахчыван принесет пользу не только нашим двусторонним отношениям, но и всему региону в целом», – заключил Эрдоган.